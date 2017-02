Non en naakte vrouw vrolijken Falconplein op

Antwerpen - Enkele jongeren hebben donderdag op het Falconplein een groot beeld van een non gezet, die aan de achterkant plots in een naakte vrouw verandert.

“De afbeelding van de non staat aan de kant van waar ooit het klooster was. Aan de kant van waar ooit het Schipperskwartier was, staat de naakte vrouw afgebeeld, als een knipoog naar de rosse buurt”, zeggen de jongeren, die zeggen dat ze ‘gepassioneerd’ zijn door de geschiedenis van het Falconplein.

“Met deze actie willen we de bij het volk onbekende kloostergeschiedenis aan het licht brengen, en het taboe rond prostitutie doorbreken.” Donderdagavond werd het beeld weggehaald uit angst voor een eventuele diefstal. Vandaag staat het beeld er terug.