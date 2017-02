Hoboken - In de IJskelderstraat in Hoboken heeft een auto vrijdagochtend vuur gevat. De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar de woning.

De bewoners van het getroffen huis bevonden zich achteraan in de woning. Ze werden opgevangen door buren.

Er vielen geen gewonden. Er is wel veel rookschade in de woning. De oorzaak van de brand is nog onbekend.