Matige Huybrechts onderuit tegen Chisnall op Premier League darts

Brussel - Kim Huybrechts (PDC 13) is er donderdagavond niet in geslaagd een overwinning te boeken in de Premier League darts. In het Engelse Leeds ging de Antwerpenaar met 7-4 onderuit tegen de Engelsman Dave Chisnall (PDC 7).

Huybrechts brak nochtans met een 83 uitworp in de openingsleg door de darts van Chisnall. De Engelsman antwoordde onmiddellijk met een 180 maximum en een 78 uitworp, waarna hij ook de derde leg won met een 11-darter. Huybrechts stelde gelijk met een 110 uitworp.

Tijdens het verdere verloop van de wedstrijd was het Huybrechts die achter de feiten liep. Zo kon hij geen enkele keer zijn leg starten met een triple worp waardoor zijn gemiddelde naar beneden tuimelde. Chisnall noteerde daarentegen vijf 180 maximum worpen, waarmee hij onder meer in de zesde leg nogmaals door de darts van Huybrechts brak. Chisnall prikte nog een 141 uitworp weg en haalde een gemiddelde van 102.2 per drie darts. Huybrechts bleef steken op 95.06. Bij het uitwerpen was Huybrechts met 57.14% tegenover 37.5% wel beter dan Chisnall.

In de tussenstand na drie speeldagen zakt Huybrechts naar de negende plaats en laat hij enkel de Nederlander Jelle Klaasen (PDC 9) achter zich. Phil Taylor (PDC 6), die zes Premier League-titels op zijn naam heeft staan, zette de Nederlander Raymond van Barneveld (PDC 10) met 7-4 opzij. Peter Wright (PDC 3) won het Schotse duel van de tweevoudige wereldkampioen Gary Anderson (PDC 2) en de Engelsman James Wade (PDC 5) versloeg zijn landgenoot Adrian Lewis (PDC 4) met 7-4. Volgende week neemt Huybrechts het in Brighton op tegen Taylor.

Uitslagen:

Peter Wright (Sch/3) - Gary Anderson (Eng/2) 7-5

James Wade (Eng/5) - Adrian Lewis (Eng/4) 7-4

Phil Taylor (Eng/6) - Raymond van Barneveld (Ned/10) 7-4

Michael van Gerwen (Ned/1) - Jelle Klaasen (Ned/9) 7-4

Dave Chisnall (Eng/7) - Kim Huybrechts (Bel/13) 7-4