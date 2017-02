N-VA wil intercommunales vervangen door één bedrijf

N-VA werkt aan een drastische vereenvoudiging van de energie-intercommunales. Op termijn zou die jaarlijks een besparing van 100 miljoen euro moeten opleveren.

N-VA wil komaf maken met het kluwen aan energie-intercommunales. Het plan is om die te vervangen door één Vlaams nutsbedrijf, Flu­vius, en de operationele energie- distributiebedrij­ven Eandis en Infrax te fuseren.

Door alle energie-intercommunales samen te voegen, zou het mogelijk zijn om bij de achterliggende distributienetbedrijven homogene infrastructuurgebieden te creëren, in tegenstelling tot de soms onsamenhangende lappendeken nu. “Daardoor kunnen de distributienettarieven op termijn verlagen”, zegt Koen Kennis, de architect van het plan.

Kwestie van politieke wil

Met de fusie zou het huidige onderscheid tussen gemengde en zuivere intercommunales verdwijnen. En door de uitstap van Electrabel uit Eandis is het in principe alleen een kwestie van politieke wil om tot één globaal nutsbedrijf te komen. Al beseft Kennis dat het veel overtuigingskracht zal vergen. “Elke structuur is weerbarstig, probeert te groeien of is met zijn overleven bezig”, zegt de Antwerpse N-VA-schepen. “Het is aan de gemeenten om de stap te zetten.” Kennis hoopt dat de huidige commotie in de nasleep van de PubliPart-affaire het mogelijk maakt om voor de grote stap vooruit te gaan.

De fusie van Eandis en Infrax zou nog in de huidige legislatuur moeten plaatsvinden. Ook allerlei overlegstructuren, zoals Intermixt en Inter-Regies, zouden verdwijnen, net zoals de financieringsintercommunales. De holdings die nu aandelen van Elia (Publi-T) en Fluxys (Publigas) beheren, zouden fuseren. En ook PubliPart zou op de schop gaan. “Van de huidige 600 tot 800 mandaten bij de energie-intercommunales kunnen er 300 verdwijnen”, schat Kennis.

Hijzelf zou van elf mandaten in die sector terugvallen op vier. Zestien vergaderingen nu, worden er dan vijf. Financieel schiet Kennis er ook bij in. “De grootste winst zit in de operationele samenwerking. Op termijn zouden we jaarlijks minstens 100 miljoen euro kunnen besparen.”