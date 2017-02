Man herkent in docureeks ‘Op Straat’ pedofiel die hem vijf jaar misbruikte

Kalmthout - Hij hoorde zijn stem en rilde. Ritchie Vermeire uit Kalmthout herkende in Op Straat – de docureeks over daklozen van programmamaker Wannes Deleu – de man die hem van zijn 11de tot zijn 15de seksueel misbruikte. Nochtans had zijn familie gezegd dat hij overleden was.

Televisiemaker Wannes Deleu leefde vanaf kerstavond 2016 een maand tussen de Antwerpse daklozen op straat. Op 15 februari zond Eén de laatste aflevering van de driedelige docureeks uit. Ritchie Vermeire (41) uit Kalmthout was woensdag aan het zappen. “Ik zat in de zetel een magazine te lezen, maar door die stem te horen werd ik zeventien jaar terug gekatapulteerd in de tijd. Er was geen twijfel mogelijk: die naam, zijn klederdracht, zijn gezicht: het was de man die mij van mijn 11de tot mijn 15de seksueel misbruikt heeft. Mijn moeder en aangetrouwde familie van hem hadden me enkele jaren geleden nochtans gezegd dat hij dood was. Maar hij leeft dus nog, op straat, als dakloze.”

“Hij was de vriend van een heel goede vriendin van mijn moeder. Mijn ouders waren gescheiden en mijn moeder moest vaak nachtdiensten draaien. Wij bleven dan bij die vriendin slapen. Het was 1986. We woonden in Rupelmonde. Later, toen we naar West-Vlaanderen verhuisden, ging het misbruik verder, want dan bleven zij soms bij ons slapen als ze naar de kust kwamen.”

De gebeurtenissen tekenden hem. Ritchie worstelde met zijn eigen seksualiteit, kreeg zelfmoordgedachten, verminkte zichzelf en durfde zijn liefde amper tonen aan zijn dochter. “Een knuffel geven, haar luier verversen: ik dacht altijd dat ik iets verkeerd deed. Eén keer heb ik hem nog eens op café gezien en later ook op televisie, in Jambers.”

Omdat de man die hem misbruikte in elke aflevering komt, zocht Vermeire gisteren contact met de VRT en met de documentairemaker. “Ik wil een gesprek met hem, om hem te vergeven. Dat gaat mij helpen om het af te sluiten. Ik hoop alleen dat hij geen andere slachtoffers meer maakt op straat. Dat wil ik eerlijk uit zijn mond horen, en pas dan zal ik hem vergeven.”