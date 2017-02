Concrete plannen voor vijfsterrenhotel in Nationale Bank

De Nationale Bank op de Frankrijklei krijgt mogelijk een nieuwe bestemming als hotel. Er ligt een ‘plausibel plan’ op tafel. Zo zou de stad Antwerpen na vijf jaar weer een vijfsterrenhotel rijk zijn.

Het is ondertussen bijna drie jaar geleden dat het gebouw van de Nationale Bank op de Leien openbaar werd verkocht voor 7.025.000 euro aan vastgoedbedrijf Groep L. Sindsdien bleef het behoorlijk stil over het monumentale pand, maar nu zijn er concrete plannen om er een luxehotel in onder te brengen.

“We zijn met meerdere gegadigden in gesprek, maar daar zit inderdaad een interessante kandidaat uit de hotelwereld bij. We zijn die optie nu grondig aan het bekijken. Het zou gaan om een luxueus hotel, genre vijf sterren, met een honderdtal kamers”, zegt Eddy Leemans, eigenaar van Groep L.

Er lopen al gesprekken met banken om het project te financieren, maar pas als de knoop definitief is doorgehakt, wordt de financiering aangevraagd.

Het gaat om een hotelketen die nog niet actief is in Antwerpen, en die mikt op vijf sterren. Omdat de zaak nog niet rond is, wil niemand voorlopig de naam prijsgeven.