Mechelse ring (R6) krijgt dringend onderhoud

Mechelen - Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert momenteel herstellingen uit aan het wegdek op de Mechelse ring (R6). Het betonnen wegdek is op enkele plaatsen beschadigd.

Om te voorkomen dat de schade toeneemt, wordt er een dringend onderhoud uitgevoerd. Tot en met zondag 19 februari is dat iets voorbij het kruispunt met de Liersesteenweg (N14) in Sint-Katelijne-Waver richting Bonheiden. Vanaf maandag 20 tot en met vrijdag 24 februari situeert de werfzone zicg aan de oprit naar de E19 in Mechelen-Noord. Het verkeer moet er telkens over één rijstrook.