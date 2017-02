Lage-emissiezone in Antwerpen: Nederlanders en Fransen moeten niet betalen

Nederlanders en Fransen die met een vervuilende wagen de Antwerpse lage-emissiezone inrijden, ontsnappen voorlopig aan de boete van 125 euro. Hun persoonsgegevens mogen niet worden doorgegeven aan Antwerpen.

Het verdrag over de uitwisseling van persoonsgegevens met Nederland en Frankrijk is afgesloten door de federale overheid. De lage-emissiezone (LEZ) is Vlaamse materie. Volgens de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) is het federale verdrag niet van toepassing. De Vlaamse overheid moet nu zelf een verdrag afsluiten met Nederland en Frankrijk om te kunnen beschikken over de persoonsgegevens van chauffeurs.

“We baseerden ons op het overleg met voormalig federaal minister van Mobiliteit Galant”, zegt Antwerps schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA). “Antwerpen is met de LEZ een pionier en dan bots je sneller op kinderziekten. Het probleem rond de uitwisseling van persoonsgegevens met Nederland en Frankrijk is een gevolg van miscommunicatie met Galant.”

Of het nieuwe verdrag er snel komt, is nog maar de vraag. Volgens Vlaams minister van Leefmi­lieu Schauvliege (CD&V) moet juridisch worden uitgeklaard of er wel een verdrag moet komen met het Vlaams Gewest. Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) benadrukt dat er volop wordt gewerkt aan zo’n protocol.