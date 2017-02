Nog meer liefde in Hotel Römantiek: “Ik ga niet jagen, als het wild in mijne zak loopt, dan zal ik het wel pakken”

“Soms met je het geluk een handje helpen”, zegt presentator Otto-Jan Ham van Hotel Römantiek, een datingprogramma voor bejaarden op VIER. De grote groep vrijgezelle bejaarden amuseren zich te pletter in het idyllische Bergün in Zwitserland. “Ik heb eens geleefd, ik heb me eens laten gaan”, zegt Jacky vol verbazing.

Het allereerste droomkoppel Jean-Pierre en Christiane hadden een geweldige nacht in de bergen. “Of we samen sliepen? Dat gaan we niet verklappen, wij klappen niet uit de biecht, hé!” klinkt het bij de twee tortelduifjes. Dat er liefde in de lucht hangt, dat is voor iedereen zichtbaar. Er kan zelfs al een kusje af. Presentatrice Frances Lefebure is alvast dolblij voor de twee: “Love is in the air!” zingt ze vrolijk.

Foto: VIER

“Samen koken, is liefde vragen”

“Samen koken is liefde vragen”, zeggen de presentatoren. Waar ze dat van halen, dat is ons niet duidelijk, maar het werkt wel. Bij Pierre (84) en Betty (67) was het koek en ei, ze waren een schitterend team, vonden ze ook zelf. Jan (67) gelooft niet in “koken etenke” en de praktische uitwerking van het baksel met Elza gaat niet zo vlot, maar lachen dat doen ze des te meer.

En ook Jacky (77) is onder de indruk van Jean (75): “Hij heeft charisma, eigenlijk echt mijn type”. Tijdens de kookopdracht werd er meer dan één appetijt gestimuleerd bij de bejaarden: “Ik heb altijd gedacht dat ik hyperseksueel was, in bed, als die man geen goesting heeft”, vertelt Jacky. “Ze zeggen altijd, een man heeft rapper goesting, bij mij is dat net andersom, ik heb heel lang gedacht dat dat aan mij lag.”

Foto: VIER

De koppels wagen zich zelfs aan een dansje tijdens dat hun taarten goudbruin werden in de ovens. “Ze begonnen daar allemaal als halve zotten te shaken”, zei Otto-Jan Ham, “dus rap naar buiten voor er hier één zijn been breekt.” Maar zelfs daar wagen ze zich aan de spannende “death rides”. “Dus ik dacht, rap terug naar binnen voor hier iemand zijn been breekt”, lacht Otto-Jan nog.

Video: VIER

Een afwisselende date: de ruiltocht

Met twee koppels gingen ze op een afwisselende date. Onder andere Mary (77) probeerde de inwoners ervan te overtuigen om met hen te ruilen. Tegelijkertijd probeerde ze te genieten van haar date met Jan (67): “Vroeger hoefde ik er niet veel voor te doen, maar nu weet ik het zo niet met de mannen. Het is de ouderdom en ik ben nogal klein, ik voel me er nogal ambetant bij...”

Josephine (72) heeft haar zinnen duidelijk niet op de Zwitserse mannen gezet, als één van de inwoners zei dat “hij het wel zou weten als ze 20 jaar jonger was”, loopt ze met een fier gezicht weg. “Zo’n lelijkaard als u zou ik toch niet willen, ze, manneke!” Tot groot jolijt van haar date Ghislain.

Foto: VIER

Rod(d)elbaan

Alle vrijgezellen dames mochten iemand kiezen die ze op een spannende rodelbaan volledig vertrouwde om aan de rempook te zitten. De meeste mannen laten hen maar al te graag kiezen en hadden niets speciaals in gedachten. “Ik ga niet jagen”, zegt Jean (75), “als het wild in mijne zak loopt, dan zal ik het wel pakken, maar jagen is niet mijn stijl.” Maar dat was buiten Jos (61) gerekend. Die ging als echte gorilla de dames bronstig tegemoet.

Foto: VIER

Carola (69) waagt zich als eerste durver met Herman van de baan. Jean (75) en Marlene gaan hen met veel plezier achteraan. “Ik dacht Pierre, die neem ik mee, want daar vertrouw ik in”, zei Betty (67), die zo haar tweede momentje met de man verzilverde. Ook Mary (77) was opnieuw overtuigd van Jan (67): “Da’s de mijne!” riep ze enthousiast.

Video: VIER

“Probeer aan een romantisch gesprek te denken!” stond er op de bordjes naast het parcours waarin de heren met een vrouw tussen hun benen snel te berg afstevenden. Oeps. Vergeten.

Foto: VIER

Tweede droomkoppel: “Ik wist het wel”

Het tweede droomkoppel mag naar de romantische hut van Zwitserland. Niet Jan en Mary, want zij geven toe dat ze toch niet elkaars eerste keuze zijn. Pierre en Betty vertrekken dan op date, met de pedalozwaan naar de prachtige locatie. De twee zijn het erover eens: “Ik zou verwonderd geweest zijn als het iemand anders was geweest.” Benieuwd of ook bij hen de vonk overslaat.