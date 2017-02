Designcentrum Winkelhaak stopt na 15 jaar met expo’s

Antwerpen 2060 - De tentoonstelling Award Winning Designers, die vandaag van start gaat, zal ook meteen de allerlaatste ooit zijn.

“Het stopzetten van de gratis tentoonstellingen die vijftien jaar lang plaatsvonden in ons centrum is geen makkelijke, maar wel een bewuste keuze”, zegt manager van De Winkelhaak Klara De Smedt. “Vijftien jaar geleden zijn we begonnen met twee doelstellingen: de buurt op de kaart zetten en creatief ondernemerschap ondersteunen. Die doelstellingen zijn nu redelijk ingevuld. Ondertussen is er enorm veel aanbod voor creatieve ondernemers. Waar er vroeger in de buurt weinig tot geen exporuimte was, kun je nu drie of vier tentoonstellingen op een avond meepikken. De concurrentie is groot en de subsidies die we kregen zijn weggevallen. Daarom slaan we nu een andere weg in.”

Ook de noden op cultureel vlak zijn veranderd. “Voor startende creatievelingen is er ondertussen veel aanbod. Overal duiken pop-ups en startersinitiatieven op. Daarom lijkt het ons belangrijk om ook de gevestigde waarden en de zogenaamde groeiers niet over het hoofd te zien. Ook zij die de overstap hebben gemaakt naar een professionele zaak hebben nog een platform en ondersteuning nodig.”

De laatste tentoonstelling loopt nog tot eind april. “Vanaf 1 mei voorzien we een grondige verbouwing van onze exporuimte. Die wordt ingericht met ruimtes waar workshops, brainstormsessies, yogalessen, workshops of cursussen kunnen worden gegeven.”