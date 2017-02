Nieuwe hamburgerzaak opent naast McDonald’s op Groenplaats

Antwerpen - Naast de McDonald's op de Groenplaats opent in juni een vestiging van de nieuwe hamburgerketen Jack.

Hamburgerketen Jack opent dit voorjaar de deuren op de Groenplaats. De Belgische burgerketen is bezig aan een snelle expansie. Na zaken in Gent en Kortrijk zijn er nieuwe vestigingen in Antwerpen, Leuven en Brussel op komst.

“Anderhalf jaar geleden openden we in Gent onze eerste zaak”, zegt zaakvoerder Jilles D’Hulster. “Omdat mijn vader op dat moment net overleden was, gaven we de keten zijn naam mee. Papa gaf me altijd mee om te streven naar het hoogste, en dat is precies wat we met Jack proberen te doen.”

Betere beleving en kwaliteit

De nieuwe keten vertrok vanuit de minpunten van een klassieke hamburgertent. “Zowel de kwaliteit als de beleving konden een pak beter”, zegt D’Hulster. “Bij Jack serveren we gezonde kwaliteitsburgers aan een juiste prijs en proberen we de inrichting zo aangenaam mogelijk te maken. Bij ons vind je geen plastic tafels, maar wel een gezellig, ambachtelijk interieur met warme eik.”

Toch blijft Jack ook een toegankelijk fastfoodrestaurant. “Mensen bestellen aan de toog en krijgen een buzzer mee, die laat weten wanneer ze hun bestelling kunnen ophalen. Onze burgers beginnen al vanaf 5,50 euro en we bieden ook speciale menudeals aan.”

De keten heeft geen schrik om zich naast McDonald’s en tegenover een andere hamburgerzaak te vestigen. “Door onze focus op kwaliteit en gezondheid spreken we een heel ander doelpubliek aan. Bovendien is de Groenplaats een echte A-locatie, wat goed is voor onze naambekendheid.”

Op de lange termijn denkt de keten nog aan meer Antwerpse vestigingen. “De stationsbuurt zou daarvoor een goede locatie kunnen zijn.”