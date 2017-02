Bijna weekend! Deze feestjes mag je niet missen

Antwerpen - Hoera! Het weekend staat weer voor de deur, en in Antwerpen valt er weer heel wat te beleven. Vanavond staat er al een ValentijnsTD op het programma!

1. ValentijnsTD - STUDENTENLIEFDE

Wat? Studentenclubs Winak, K.D.A. en Campinaria slaan de handen in elkaar voor hun jaarlijks valentijnsfeest. “Ben je single of bezet, dat maakt allemaal niet uit want er is drank voor iedereen!”

Waar? Konijnenpijp, Edegemsesteenweg 100

Wanneer? 16 februari vanaf 22u

Prijs? 3 euro leden/ 4 euro niet-leden

2. The Blue Heathens - GTN

Wat? Een handvol muzikanten die een grote liefde voor jazz met elkaar delen, zakken donderdagavond af naar Gitanes.

Waar? Gitanes, Tramplein 4

Wanneer? 16 februari vanaf 21.30u

Prijs? Gratis

3. Hollyhood - URBAN

Wat? Een van Antwerpens meest beroemde urbanconcepten staat alweer voor de deur. Verwacht je aan zwoele r&b-, trap-, ragga-, moombahton- en hiphopbeats van dj’s SMBG en Kevin.

Waar? Ikon, Straatsburgdok Noordkaai 3

Wanneer? 17 februari vanaf 23u

Prijs? 13 euro vvk

4. Labyrinth presents - HOUSE EN TECHNO

Wat? Labyrinth brengt je een avond met creatief talent uit de deep house-, houseen technoscene. Het doel? Je even alles rondom je doen vergeten en je helemaal laten opgaan in de muziek. Moeten hiervoor zorgen: Amelie Lens, Keith Carnal en Emmanuel.

Waar? Club Vaag, Rijnkaai 4

Wanneer? 17 februari vanaf 23u

Prijs? 8 euro vvk

5. Cara-Oke - FEEST VAN DE CARAPILS

Wat? Het concept is hier zo eenvoudig als de straat: zing je een liedje, dan krijg je een Carapils. Geen zin in Cara? Een shotje kun je ook krijgen. Plaatjes zullen uit het frivole nineties tijdperk dateren. Dat belooft een fout feestje om U tegen te zeggen.

Waar? Kavka, Oudaan 14

Wanneer? 18 februari vanaf 22u

Prijs? 5 euro

6. From Afro to Beat - DANS DANS DANS

Wat? Wanneer de Pekfabrik en Bagger elkaar ontmoeten, kan dat niet anders dan vuurwerk geven. Samen presenteren ze Donna Leake: een in het oog te houden nieuwkomer uit de Londense scene die er niet verveeld mee zit om een mooie dosis jazz, afrobeat en dansbare rariteiten te draaien.

Waar? Pekfabrik, Kattenberg 93, Borgerhout

Wanneer? 18 februari vanaf 22u

Prijs? gratis

7. Far l’Amore - LEAVE US AT DAWN

Wat? Het Leave us at Dawn-concept in De Studio staat dit keer helemaal in het teken van het feest der geliefden. Dj’s, performances en optredens zullen de harten van de aanwezigen verwarmen...

Waar? De Studio, Maarschalk Gérardstraat 4

Wanneer? 18 februari vanaf 21.30u

Prijs? 10 euro vvk

8. Kelly loves Acid - SMILEYS

Wat? Club Kelly Palmer verkent nieuwe oorden. Zaterdagavond staat er helemaal in het teken van het acidgenre, met dj’s Yves Deruyter, L. Bossa en Guy Ohm.

Waar? Kelly Palmer, Desguinlei 94

Wanneer? 18 februari vanaf 23u

Prijs? 10 euro kassa (geen vvk)

9. Shomi - TIENDE VERJAARDAG

Wat? Platenlabel Shomi viert tien jaar geslaagd geluk en goede housemuziek in De Shop.

Waar? De Shop, Rijnkaai 2

Wanneer? 18 februari vanaf 23u

Prijs? 12 euro vvk