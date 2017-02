Emma Meesseman met Ekaterinburg groepswinnaar in Euroleague

Brussel -

Emma Meesseman en Ekaterinburg hebben donderdag op de dertiende en voorlaatste speeldag van de groepsfase van de Euroleague basketbal voor vrouwenteams een 88-81 thuiszege geboekt in het Russisch onderonsje met Orenburg. Bij de thuisploeg was Meesseman in 19 minuten goed voor 13 punten en twee rebounds.