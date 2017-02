Man die in hondenhok moest slapen overleden

Herselt / Oud-Turnhout - De man die van zijn vrouw jarenlang in een hondenhok moest slapen op een chalet in het Mellegebied in Oud-Turnhout is recent overleden. Stephan D.C. (68) uit Antwerpen stierf volgens zijn advocaat een natuurlijke dood.

“De man is vorige week gestorven”, zegt meester Marijn Van Nooten. “De familie heeft me in kennis gesteld. Een officieel document heb ik nog niet ontvangen.”

Stephan D.C. werd tussen 2012 en 2014 bijna dagelijks met een houtblok of bezem op het hoofd geslagen. Hij moest bedorven vlees eten en drinken uit een vijver.

De echtgenote van het slachtoffer werd woensdag door het hof van beroep tot vijf jaar celstraf veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van hem en Fons Vermeulen (67), een jonkman uit Blauberg (Herselt). Taja D. (62) maakte zich ook schuldig aan oplichting en witwaspraktijken.

Schadevergoeding

De vrouw moet 188.937 euro schadevergoeding betalen aan Fons Vermeulen. De jonkman krijgt zijn appartement en een weiland in Blauberg terug. In totaal werd 542.745 euro van de vrouw verbeurd verklaard. Het hof van beroep besliste dat 182.252 euro van dat bedrag opnieuw naar Stephan D.C. zou gaan.

“Wat er nu met dat geld moet gebeuren, is niet duidelijk”, zegt meester Van Nooten. “In principe komt het geld toe aan de erfgenamen. Een notaris zal de erfgenamen contacteren en de knopen moeten doorhakken.”