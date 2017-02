Koningin Paola valt en breekt heup:“Op die leeftijd is dat een ernstig letsel”

Koningin Paola heeft haar heup gebroken bij een ongelukkige val. Ze is daarom opnieuw opgenomen in het ziekenhuis, meldt het Paleis. “Een heupbreuk op die hoge leeftijd is een ernstig letsel”, zegt een heupspecialist. “Het zal zaak zijn haar na de operatie zo snel mogelijk weer uit bed en op de been te krijgen.”

“Een heupfractuur op die leeftijd is een ernstig letsel”, zegt Jan Victor, diensthoofd othopedie en traumatologie van het UZ-Gent. “Twintig procent van oudere patiënten overlijdt zelfs binnen de zes maanden. Vaak ook aan een infectie die in het ziekenhuis wordt opgedaan. Het is een aanslag op hun lichaam. Snel opereren, is belangrijk. Daarna komt het eropaan de patiënt zo snel mogelijk weer uit bed en op de been te krijgen.”

Hoe de 79-jarige koningin ten val is gekomen, werd door het Paleis niet meegedeeld. Maar rond de jaarwisseling verbleef ze al een week in het Brusselse ziekenhuis, nadat ze bij een andere val een wervelfractuur had opgelopen.

“Zonder uiteraard haar dossier te kennen, zou dat er op kunnen wijzen dat er toch iets aan de hand is met de coördinatie van haar lichaam of dat de koningin aan botontkalking lijdt”, zegt professor Victor.

Plaat en schroef

“De twee belangrijkste fracturen van een heup zijn die waarbij de bol loskomt van de hals van de heup, zoals een appel van een boomtak en die waarbij iets lager op het dijbeen er een breuk ontstaat tussen de aanhechtingspunten van de grote spieren. In het eerste geval krijgt de patiënt een heupprothese, zeker als de patiënt op leeftijd is. In het andere geval bestaat de behandeling meestal uit het aan elkaar verbinden van de twee fragmenten met plaat en schroeven.”

“In het geval van een prothese kan de gemiddelde patiënt na 6 weken alweer vrij goed stappen”, aldus professor Victor. “ Bij plaat en schroef is dat toch gauw een drietal maanden.”

Rusthuis

In het beste geval is de revalidatie na een half jaar ten einde. “Maar bij oudere patiënten moeten we er toch van uitgaan dat het letsel nooit helemaal meer herstelt”, aldus de professor. “We zien vaak dat mensen die op die leeftijd een heup breken er niet meer in slagen zichzelf te beredderen en moeten uitwijken naar een rusthuis.”

De koningin zal worden geopereerd in het ziekenhuis Saint-Luc in Brussel. Als gevolg van de ongelukkige val zal koning Albert de mis ter nagedachtenis van de overleden leden van de koninklijke familie, vrijdag in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Laken, niet bijwonen, aldus nog het paleis.