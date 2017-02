Fietser zwaargewond na aanrijding door vrachtwagen

Brecht - Op de Hoogstraatsebaan in Brecht is donderdagmiddag rond 14.30u een fietser aangereden door vrachtwagen met oplegger. De fietser is zwaargewond overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Edegem.

De betrokken vrachtwagen is door het ongeval deels in de gracht beland en moet getakeld worden. Daardoor is de baan ter hoogte van het ongeval afgesloten in beide richtingen. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de exacte omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

De vrachtwagenchauffeur is niet gewond geraakt maar is wel erg onder de indruk van wat er gebeurd is.