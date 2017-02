Vermiste Antwerp-supporter gezond en wel teruggevonden

Antwerpen / Deurne - De 23-jarige Jens Geeraerts uit Deurne is gezond en wel teruggevonden. Dat bevestigt zijn vader. "Hij moet nu vooral tot rust komen", klinkt het. Details over waarom de jongeman even van de radar verdween, geeft de familie liever niet.

Dinsdagnacht, kort na middernacht, werd Geeraerts nog gezien aan café De Prof in de Vekestraat in het hart van de Antwerpse studentenbuurt. Hij ging nog geld afhalen bij de bank aan de overkant van de straat. Sindsdien hoorde niemand nog iets van de jongeman.

Er was donderdagavond een zoekactie georganiseerd, en kort daarna kwam er nieuw contact met Jens. Hij is ondertussen herenigd met zijn vader en stelt het goed.