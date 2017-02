“Vreselijke brokkendag”: dodelijk ongeval op E17, vrachtwagens crashen op E19, Antwerpse Ring potdicht, ...

Op de E17 tussen Gent en Antwerpen is er donderdagnamiddag hinder in beide richtingen na een ongeval met vrachtwagens in Lokeren. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Een vrachtwagenchauffeur kwam om het leven. De wachttijd loopt in beide richtingen op tot ruim twee uur. Het regent al de hele dag ongevallen die tot veel hinder leiden.

De omstandigheden zijn nog niet duidelijk, maar er waren bij het ongeval in de richting van Antwerpen verschillende voertuigen betrokken, waaronder twee vrachtwagens. Er viel één dodelijk slachtoffer, maar voorlopig worden er geen verdere details gegeven.

In de richting van Antwerpen zijn de rechter- en middenrijstrook nog altijd versperd. Er staat een file vanaf Beervelde en de wachttijd loopt op tot twee uur. Het Verkeerscentrum raadt aan om van Gent naar Antwerpen via de R4-Oost en de E34 te rijden.

In de andere richting was de linker- en middenrijstrook afgesloten nadat een auto over de kop was geslagen, maar kort voor 16 uur werd de snelweg daar vrijgemaakt.

Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor een moeilijke avondspits. “We raden iedereen aan om de E17 richting Antwerpen te vermijden, zeker nu de spits op gang komt”, zegt woordvoerder Peter Bruyninckx. “Omrijden via de E34, de oude expressweg, is de boodschap. Richting Knokke is er in Vrasene wel hinder door mobiele werken, maar dat weegt niet op tegen de hinder op de E17.” Rond 16.30 uur bedroeg de wachttijd in de richting van Antwerpen nog meer dan anderhalf uur.

De Dendermondse afdeling van het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

“Het regent ongevallen”

“Het regent al de hele dag ongevallen op de Vlaamse verkeersassen en de Brusselse ring”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaamse Verkeerscentrum. “Het valt op dat het vaak om complexe ongevallen gaat met lange afhandelingsduur.”

Om 15.30 uur stond er op de Vlaamse wegen nog altijd meer dan 90 kilometer file, terwijl dat “normaal” maar 40 km zou mogen zijn op dat tijdstip van de dag.

“We hebben de hele dag door meldingen binnengekregen van ongevallen”, zegt Bruyninckx. “En we kunnen er niet meteen een of andere verklarende factor voor geven. Zowat alle regio’s delen in de brokken.”

Ongeval E19

In Loenhout in de Kempen was er om 09.30 uur een ongeval gebeurd met een gekantelde vrachtwagen en om 15.30 uur zijn ze daar nog altijd bezig met de afhandeling van dat verkeersongeval. “Idem aan het Vierarmenkruispunt in Tervuren. Daar zijn door een ongeval al een hele poos drie rijstroken afgesloten. Dat heeft enorme gevolgen voor de circulatie op dat punt en het belooft weinig goeds voor de avondspits straks.”

Andere plaatsen die donderdag geteisterd werden door ongevallen waren (onder meer) Lokeren, Overijse, Wezembeek-Opem, Antwerpen, Jette, Sint-Job-in-’t-Goor, ... maar vooral de buitenring rond Brussel kleurde op de kaart van het Verkeerscentrum rond 15.30 uur nog helemaal rood.

Zware avondspits op de Ring

Tot overmaat van ramp verloopt het verkeer op de Antwerpse Ring en op de invalswegen bijzonder moeizaam in de avondspits. De hele Ring kleurt rood, onder meer als gevolg van een ongeval ter hoogte van Berchem en een defect voertuig ter hoogte van de Kennedytunnel.

Op de E313 richting Antwerpen is het aanschuiven tot aan de splitsing met de E34.