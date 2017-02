Dries Van den Broecke en Tom Verbeke halen finale reuzenslalom

Dries Van den Broecke en Tom Verbeke hebben zich donderdag op het WK alpijnse ski in het Zwitserse Sankt Moritz geplaatst voor de finale van de reuzenslalom.

Van den Broecke werd in de kwalificaties na twee runs zesde in 2:00.27. Hij was daarmee 1.21 trager dan de Nederlandse winnaar Steffan Winkelhorst.

Ook Tom Verbeke haalde de beoogde top 25. Hij klokte met 2:02.75 de 23e tijd (op 75 finishers). Jeroen Van den Bogaert haalde het einde van de tweede run niet. Van den Broecke (21) en Verbeke (19) skiën de finale morgen/vrijdag.

Het duo werd dinsdag met de Belgische ploeg (met ook Kim Vanreusel & Mathilde Nelles) uitgeschakeld in de eerste ronde van de teamcompetitie. België verloor met 1-3 van Oostenrijk. Van den Broecke zorgde wel voor stuntwerk door wereldtopper Marcel Hirscher in een parallelle slalom te verslaan en de Oostenrijker zo diens allereerste nederlaag in een landenwedstrijd toe te dienen.