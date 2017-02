Tessa Worley skiet naar tweede gouden medaille op reuzenslalom

De Française Tessa Worley heeft donderdag op het WK alpijnse ski in het Zwitserse Sankt Moritz de wereldtitel op de reuzenslalom veroverd.

Worley haalde het na twee runs in 2:05.55 voor de Amerikaanse Mikaela Shiffrin, tweede op 34 honderdsten. De Italiaanse Sofia Goggia pakte brons op 74 honderdsten.

Voor de 27-jarige Worley is het haar tweede wereldtitel op de reuzenslalom. Vier jaar geleden was ze ook al eens de beste op het WK in het Oostenrijkse Schladming. De Franse skiester maakte donderdag haar favorietenrol waar want ook in de wereldbeker reuzenslalom is ze dit seizoen de beste.

Op de erelijst volgt Worley de Oostenrijkse Anna Fenninger op. Zij werd donderdag (als Anna Veith na haar huwelijk) 22e. De Oostenrijkse timmert aan de weg terug na enkele zware knieblessures. Kim Vanreusel haalde de tweede run niet. Ze strandde in de eerste run op de 63e plaats.