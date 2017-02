Stoetarchivarissen houden alles bij over Herenthout carnaval

Herenthout - De Herenthoutse sterren, die vieren carnaval. Zo luidt de eerste regel van de officiële stoethymne. Binnenkort weerklinkt deze carnavalskraker in het stoetersdorp weer uit honderden - dorstige - kelen. Als de regen van confetti weer gaat liggen en menig carnavalist zijn roes uitslaapt, ontwaken André Cambré (79) en Jan De Preter (36). Deze Herenthoutse sterren archiveren carnaval.

Stadsarchivarissen zijn er bij de vleet. Zelfs krantenarchivaris is geen zeldzaam metier. Maar stoet­archivaris is wel degelijk een knelpuntberoep. Tot voor kort was André Cambré - in carnavaleske milieus genoegzaam bekend als ‘den Dré’- ’s lands enige stoetarchivaris. De wandelende encyclopedie krijgt tegenwoordig assistentie van dorps­genoot en stoeter Jan De Preter. Samen beheren de heren een collectie met meer dan 4.000 foto’s, programmaboekjes, affiches en collages. Van vrijwel elk archiefstuk spat het carnavalsplezier af. Hoewel carnaval voor André en Jan een ernstige zaak is.

“Voor ons is het elke dinsdag carnaval”, lacht Jan. “Dan komen Dré en ik samen om weer wat te ­speuren in de immense collectie.” “De eerste keer dat we afspraken, was ik een beetje zenuwachtig”, komt Dré tussen. “Ik had nog nooit een blind date ­gehad.”

“Ik ben sowieso nostalgisch van aard”, gaat Jan voort. “We vullen elkaar aan. Dré vertelt veel en ik leer hem met de computer werken. Hij zegt wel eens dat hij het Oude Stoettestament schreef en dat ik nu zorg voor het Nieuwe Testament (lacht). Met het digitaliseren van de foto’s zijn we ondertussen ongeveer in de jaren 70 beland. Alle ­beelden bewaren we als back-up digitaal in een cloud, de carnavalscloud (lacht). Tijdens carnaval liggen we even stil, maar daarna doen we weer dapper voort.”