Op te starten kleuterschool opnieuw gespreksstof

Ranst - De Ranstse gemeenteraadsleden bespreken nog een keer de opstart van een kleuterafdeling in de gemeentelijke lagere school De Knipoog. Ze doen dat tijdens de gemeenteraad van maandag 20 februari in het Oelegemse Vrieselhof vanaf 20u.

Ook het onderhoud van de voetpaden is gespreksstof. Oppositiepartij Groen wil het hebben over de dorpskern van Emblem en de suggestie dat de gemeente ouders automatisch zou informeren drie maanden voor hun Kids – ID niet langer geldig is.

N-VA plant tussenkomsten over bouwmisdrijven, het jaagpad langs het Albertkanaal, het fietspad langs de N 14 en het groenscherm rond het bedrijf Pomunie in Oelegem.