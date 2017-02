Iedereen wil voor Anderlecht gamen: al meer dan 1.000 kandidaten

Nog geen 24 uur nadat Anderlecht aankondigde dat het een professionele eSporter zou aannemen hebben al liefst 1.301 kandidaten zich gemeld. “Dit aantal overtreft onze stoutste verwachtingen en bewijst dat eSports erg populair is bij onze fans”, aldus woordvoerder David Steegen.

Toppers als PSG, AS Roma en Ajax hebben al een professionele FIFA 17-speler in dienst die de kleuren van hun club vertegenwoordigt op tornooien. Ook Anderlecht wil zich in die groeiende eSports-arena werpen: wie ouder is dan 16 – man of vrouw – kan zich via de RSCA-website inschrijven voor het FIFA-tornooi dat de club organiseert eind april. De zestien finalisten mogen het op de Fandag deze zomer nog eens tegen elkaar opnemen.

Wie het uiteindelijk haalt wordt een volwaardig lid van Anderlecht. “Hij of zij mag trainen op ons oefencomplex, krijgt begeleiding van onze medische staf, gaat persconferenties geven en mag mee op Europese verplaatsing. In ruil voor een volwaardig, eenjarig profcontract met een mooi maandloon”, aldus nog Steegen.

Inschrijven kan hier