Duizendjarige eik in Lummen gekloond voor nakomelingen

De duizendjarige eik in Lummen heeft donderdag bezoek gekregen van Britse specialisten in veteraanbomenbeheer, die kleine twijgjes van de eik namen om er nieuwe eiken mee te kweken. “Het worden als het ware kleine klonen van deze oeroude eik”, zegt Ilse Plessers van Regionaal Landschap Lage Kempen.

De Brit Ted Green, een van de stichters van het Ancient Tree Forum, speelde al even met het idee om een levende collectie samen te stellen met de genen van alle belangrijke eiken in Europa. “Oude bomen verdienen het om gekoesterd en beschermd te worden, niet in het minst omdat ze genen in zich dragen die in de loop van de eeuwen uniek geworden zijn”, legt Ted Green uit. “De bomen waarmee ze samen opgroeiden, legden allemaal het loodje, dus onze veteraanbomen zijn de laatste overlevers van hun generatie.”

Eén oudere boom

Een collectie van veteraanbomen kan volgens de Britse specialisten wel eens belangrijk zijn omdat de klimaatverandering op kruissnelheid komt en nieuwe boomziekten en -plagen de wereld rond trekken. De veteraanbomen kunnen zo misschien het verschil maken tussen overleven of uitsterven. “De duizendjarige eik in Lummen is een van de weinige uitverkoren bomen om deel uit te maken van de collectie”, zegt Ilse Plessers van Regionaal Landschap Lage Kempen. “In België is er nog maar één andere boom die al zo lang leeft, en die staat in Luik.”

Om van de collectie deel uit te kunnen maken, snoeiden boomverzorgers donderdag onder leiding van het Britse specialistenteam al klimmend enkele twijgen van de duizendjarige eik. Die twijgen zullen door de Britten geënt worden op een wortel van een jonge eik, waardoor er een identieke kloon van de moederboom ontstaat. Het is de bedoeling die jonge bomen aan te planten in levende collecties verspreid over heel Europa.

“Veteraanbomen zijn per definitie pas vervangbaar over eeuwen en net daarom is het cruciaal dat ze zo lang mogelijk kunnen blijven leven, minstens tot een nieuwe generatie nakomelingen klaar staat om ze te vervangen”, aldus Green.