Stalker Laura Lynn krijgt zes maanden cel

Een veertiger uit Poperinge heeft de correctionele rechtbank van Ieper een celstraf van zes maanden effectief gekregen. Hij belaagde schlagerzangeres Laura Lynn en haar vriend door vulgaire en seksueel getinte berichten te sturen via Facebook.

De 41-jarige man, die zelf droomt van een schlagercarrière, ontmoette Laura Lynn na een optreden. Hij meende dat hij meteen erg familiair met de artieste mocht omgaan. Via via had hij een gsm-nummer gekregen, waarvan hij dacht dat het van Laura was. Het was echter van haar moeder. Hij stuurde heel wat sms’en naar het nummer.

Toen er geen antwoord kwam, begon hij Laura Lynn ook op Facebook te belagen. De schlagerzangeres veranderde diverse keren van profiel, maar telkens weer kreeg ze vulgaire berichten van de beklaagde. Na verhoor door de politie staakte de man zijn belaging wel.

De stalker kreeg donderdag een celstraf van zes maanden. Aan Laura Lynn moet hij een morele schadevergoeding van 500 euro betalen.

Niet proefstuk

De man moest daarnaast voor de rechter verschijnen voor twee andere dossiers, over zedenmisdrijven. Daarin kreeg hij in het verleden straffen met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Omdat die voorwaarden niet voldoende worden nageleefd, worden de uitstellen herroepen. Zo wordt nog eens bijna twee jaar celstraf effectief.