Van Lerberghe kan vluchtpoging in Oman niet verzilveren, Hermans blijft leider

De jonge Bert Van Lerberghe (Sport Vlaanderen - Baloise) heeft net niet kunnen meespelen voor de zege in de Ronde van Oman. In de derde rit reed de 24-jarige een hele dag mee in de ontsnapping en toonde zich daar de actiefste van de groep, maar de vluchters werden uiteindelijk ingerekend op 15 kilometer van de meet. De Deen Soren Kragh Andersen sprintte naar de zege. Ben Hermans was de eerste Belg op een derde plaats en blijft leider.

De derde etappe in de Ronde van Oman bracht de renners van de Sultan Qaboos University naar een vinnig slot in Quriyat. Een rit van 162 kilometer lang met op het einde een stevige helling, mogelijk een ideale kans voor Greg van Avermaet. Die sprintte vorig jaar op dezelfde helling naar de derde plek. De meeste aandacht voor de start ging echter naar diens ploegmaat Ben Hermans, hij begon als leider aan deze derde rit na zijn overwinning gisteren.

Van Lerberghe toont zich

Zes renners kozen al snel voor een vroege ontsnapping. Daarbij één Belg: Bert Van Lerberghe, naast Matthew Brammeier, Gavin Mannion, Chun-kai Feng, Kazushige Kuboki en Frantisek Sisr. De zes fietsen al snel een comfortabele voorsprong bijeen van om en bij de vier minuten. Op de eerste helling van de dag, de Bousher Al Amerat testte Van Lerberghe een eerste keer de benen. Hij kwam als tweede boven, na de Japanner Kuboki.

Dezelfde twee gooiden ook hun naam in de hoed bij de tussensprint, maar nu waren de rollen omgekeerd. Van Lerberghe sprintte net iets sneller dan Kuboki, maar daarna schoot het peloton eindelijk wakker. Onder impuls van BMC, in functie van leider Hermans en mogelijke ritwinnaar Van Avermaet brachten ze de vroege vluchters terug binnen schot.

De Plus probeert nog

Op 15 kilometer van de meet was het verhaal van Van Lerberghe en co dan ook voorbij. Vanaf dan kon er met pionnen geschoven worden richting de steile finish. Katusha probeerde zich goed te positioneren, maar vocht een verbeten strijd uit met de BMC-machine voor de beste plaatsen voorin. Laurens De Plus (Quick Step-Floors) probeerde nog op de verrassing te spelen met een late uitval in de slotkilometer, maar werd in extremis nog teruggehaald. De Deen Soren Kragh Andersen (Sunweb) sprintte naar de zege. Ben Hermans eindigde op plaats drie, net na Rui Costa, en blijft leider.

#TOO2017 @hermansben took third place on stage 3 and keeps the red leader's jersey!pic.twitter.com/cGuLbH3t6d — BMC Racing Team (@BMCProTeam) February 16, 2017

Soren kragh Andersen wins the stage pic.twitter.com/0Saar3sawX — Tour of Oman (@tourofoman) February 16, 2017

Uitslag:

1. Soren Kragh Andersen

2. Rui Costa

3. Ben Hermans

4. Laurens De Plus