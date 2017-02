Bella Hadid in tranen op de catwalk

Het Amerikaanse topmodel Bella Hadid liep al huilend over de catwalk van Prabal Gurung tijdens de modeweek in New York. Verdrietig was ze niet, gewoon enorm ontroerd. Dat zei ze na het defilé in een reactie aan modesite Fashionista.

Wat voorafging: de modellen flaneerden over de catwalk en droegen allemaal een T-shirt met een krachtige boodschap zoals ‘de toekomst is vrouwelijk’ en ‘we zullen niet zwijgen’. Een vette knipoog naar het feminisme. Aan het einde van de show toonde de ontwerper van de nieuwste herfstcollectie zich. Hij droeg een T-shirt met het opschrift ‘dit is hoe een feminist eruit ziet’ en had tranen in de ogen.

Foto: EPA

Bella zag achter de schermen dat hij het moeilijk had en raakte heel emotioneel. Het topmodel moest naar eigen zeggen ook traantjes wegpinken. “Net toen Prabal zich naar de catwalk zou begeven, zag ik hem wenen en ik moest zelf ook huilen tijdens de finale. Het was zo’n mooie, ontroerende show. Iedereen in het publiek had het moeilijk tijdens het slot. Het was allemaal zo krachtig en ik ben trots op hem. Het was een ongelofelijke ervaring”, zei ze aangedaan.



Een bericht gedeeld door WODROB Magazine (@wodrobmagazine) op 16 Feb 2017 om 12:22 PST

Een bericht gedeeld door Aimee Song (@songofstyle) op 12 Feb 2017 om 4:49 PST