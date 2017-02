Koffers vol kleren, thermisch ondergoed en goede schoenen: dit pakken Belgische fashionista's in voor de modewerken

Tijdens de modeweken van New York, Londen, Milaan en Parijs draait het niet meer alleen om wat de modellen op de catwalk dragen. Ook het publiek toont dat het mee is met de laatste trends, dus trekken fashionista's met overvolle koffers vol spullen naar de modesteden. Wij vroegen drie bekende fashionista's hoe ze zich voorbereiden op het reizende modecircus.

Sofie Valkiers: "Er zullen knopen en strikjes loskomen, maar the show must go on

De Antwerpse blogster en fashionista pur sang, die zwanger is van haar eerste kindje, is op alles voorbereid. “De modeweken zijn onvoorspelbaar. Het is een uitdaging om een selectie te maken van dingen die je ook effectief ter plaatse draagt. De voorbereidingen beginnen maanden op voorhand: trends screenen, merken contacteren, lookbooks uitpluizen... En dan maar hopen dat het weer meezit”, klinkt het. Sofie gaat vooral af op haar gevoel. “Als je je goed en comfortabel in een outfit voelt, straal je dat automatisch uit. Verder moet je je erbij neerleggen: hoe goed je alles ook voorbereidt, er zullen knopen en bandjes en strikjes loskomen op de meest ongelukkige momenten. Maar the show must go on, en met een simpele veiligheidsspeld en brede glimlach kom je vaak al een heel eind."



"Als een merk mij kleedt voor een bepaalde show wordt de outfit meestal rechtstreeks naar het hotel gestuurd, in het andere geval zit ik voor een paar dagen al snel aan vijf koffers. Meestal beslis ik maar ter plaatse over de definitieve combinaties, dus dat betekent heel veel sleuren. Mijn vriend is het ondertussen al gewoon.” Gaan steeds mee in de valiezen: thermisch en naadloos ondergoed, kleurrijke accessoires, een zonnebril van Dior voor extra glamour en loafers van Robert Clergerie, want een modeweek betekent veel van hier naar daar rennen. "Ik kies altijd voor duurzame, kwaliteitsvolle stuks, met liefde gemaakt en net dat beetje anders. Maar voor de modeweken kan je natuurlijk nog een stapje verder gaan dan gewoonlijk. Ik draag heel graag stuks van kleine opkomende merkjes; die zijn niet zo gebonden aan het grote publiek en kunnen echt super creatief uit de hoek komen. Nu met m'n groeiende baby bump is het wel afwachten wat dat gaat geven met de runway maatjes, maar ik maak me er niet te druk in. We zullen gewoon iets inventiever moeten zijn dit seizoen."

"In de meer dan acht jaardat ik de modeweken doe zijn er zeker outfits bij die ik nu niet meer zou kiezen, maar als het toen goed voelde: waarom niet? Er zitten heel weinig regeltjes in mijn hoofd als het op mode aankomt; mijn leukste herinneringen heb ik aan out of the box outfits, zoals mijn knalroze pak van Designer's Remix, dat ik enkele jaren geleden droeg naar een show met een all black publiek. Dat was even slikken toen ik arriveerde, maar uiteindelijk werd het wel heel positief onthaald. Soms moet je durven! En het moet natuurlijk ook gewoon veel fun blijven...

Emma Gelaude: "Er zijn geen regels"

Emma ging twee weken geleden naar de haute couture week in Parijs, het kleine zusje van de modeweek. Het evenement is niet zo groots, maar dat betekent volgens de Gentse helemaal niet dat ze minder koffers meeneemt. “Tijdens modeweken is het belangrijk om je eigen stijl maximaal uit te vergroten. Er zijn geen regels. Ik kijk op voorhand naar hoeveel shows en evenementen ik ga en denk na over de outfits die ik zal dragen. Als ik tussen de zes à acht uitjes heb, dan ga ik voor evenveel verschillende looks.



Reis ik met de trein, dan ga ik vaker voor accessoires of schoenen die multi-inzetbaar zijn. Als ik met de auto ga, neem ik gewoon alles mee.” Emma’s favoriete eyecatcher? Iets van een (on)bekende Belgische ontwerper. “We mogen trots zijn op talent van eigen bodem. Zo werd ik in de Franse hoofdstad gefotografeerd in een stuk van Katrien De Backer.”



Jody Van Geert: "Goede schoenen zijn essentieel"

Ook stylist van de sterren Jody Van Geert schuimt de modeweken af. Hij checkt op voorhand altijd het weerbericht. “In Londen en Parijs is de kans op sneeuw klein, maar in New York en Milaan kan het wel nog. Daarom neem ik een handparaplu en een hoofddeksel mee, just in case. Qua outfits is het belangrijk om trouw te blijven aan je eigen stijl. In mijn valies zitten steeds een paar statement jassen die zowel op straat als binnen kunnen en een paar jeansbroeken die makkelijk combineren. Veel ontwerpers appreciëren het ook als je een van hun stuks draagt, dus daar let ik wel op.



Ik ga elke dag voor een nieuwe look. Daarnaast zijn goede schoenen essentieel - dagelijks tien uur rondwandelen is geen uitzondering. Jody heeft genoeg met één valies die twintig kilogram gewicht aan kleren aankan. “De modeweek duurt vier tot vijf dagen. Het is eigenlijk gewoon een lange citytrip.” En een rugzak,want daarin kan hij de uitnodigingen, paraplu en pet keurig opbergen.

