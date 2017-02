Hier komt de eerste Burger King in België

Sinds Burger King zijn komst naar België aankondigde, kijken fans van de Whopper verlekkerd uit naar de eerste opening. Charleroi blijkt de winnaar te zijn.

In Charleroi wordt de laatste hand gelegd aan een gloednieuw winkelcomplex. De grote ketens als Foot Locker, C&A, Zara, Pull&Bear, Bershka, H&M en Delhaize tekenen er present, Primark zou nog een mogelijkheid zijn. Volgens de krant La Dernière Heure zou shopping Rive Gauche ook de eerste Burger King van ons land krijgen. De Amerikaanse keten heeft recent Quick overgenomen en zou alle Quicks vervangen door Burger Kings, dit jaar nog een stuk of zeven. De vestiging in Charleroi zal echter geen overname zijn, maar een volledig nieuw restaurant. De opening zou voorzien zijn voor 9 maart.