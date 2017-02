Vrijzinnig centrum trekt naar historisch pand Torenhof

Mechelen - Het vrijzinnig centrum De Schakel organiseert vanaf maart zijn activiteiten in het Torenhof, de voormalige horecazaak in hartje Mechelen. “Dit wordt een glazen huis voor Mechelaars die de vrijzinnigheid en het vrije denken genegen zijn”, zegt voorzitter Frans Keulemans.

Meer dan tien jaar was De Schakel in de Guldenstraat 27 gevestigd. “Maar daar is de ruimte te krap geworden. Wij hebben er maar één zaal en een bureau”, geeft de voorzitter aan. En dus ging de organisatie op zoek naar een nieuwe locatie. Die heeft ze gevonden in het Torenhof, een statig historisch pand op de Steenweg 32 vlakbij de Grote Markt.

De voorbije jaren volgden de horecazaken elkaar er in sneltempo op. “Wij hopen hier een constante te worden voor zeker nog eens tien jaar”, zegt humanistisch-vrijzinnig consulent Sebastiaan Verheyen. Het Torenhof ligt in hartje stad en dat is een troef. “We zitten hier als het ware op de Grote Markt. Iedereen die een foto maakt van het standbeeld van Margareta zet ons gebouw mee op de foto. Centraler kan niet”, zegt de voorzitter met een lach.

"Veel meer ruimte voor activiteiten"

De aanpassingen aan het pand zijn volop bezig. Op zondag 5 maart wordt het officieel geopend. “Wij beschikken in het Torenhof over veel meer ruimte. Wij kunnen hier makkelijk drie tot vier activiteiten en vergaderingen tegelijkertijd laten plaatsvinden”, legt Keulemans uit. En dat is nodig, want de vrijzinnigheid doet het goed in Mechelen. “Verenigingen zoals het Willemsfonds, het Vermeylenfonds, Vrijzinnig Mechelen en de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) krijgen bij ons hun thuisbasis”, zegt Frans Keulemans nog.

Maar bijvoorbeeld ook MeLeMo, de vereniging voor Mechelse Leerlingen Moraal, vindt er een stek. “Dat zijn de leerkrachten zedenleer die buitenschoolse activiteiten organiseren. Wij denken dus aan de jeugd”, vult Sebastiaan Verheyen aan. Het vrijzinnig centrum De Schakel wil in de eerste plaats een open huis zijn: een plek waar boeiende voordrachten plaatsvinden, ontroerende getuigenissen te beluisteren zijn, verhitte debatten worden gevoerd, of hartverwarmende fundraisingacties plaatsvinden.

"We staan op voor de gehele bevolking"

“Wij staan open voor de gehele Mechelse bevolking. We zijn niet gelovig, maar we geloven wel in de mens, in het kritisch denken en in de vrijheid, de gelijkheid en de verbondenheid van elke mens. Onze nieuwe locatie is ook echt een plek waar wij Mechelaars met elkaar willen verbinden”, vertelt Sebastiaan Verheyen. Tot eind februari vinden de activiteiten voorlopig nog plaats in de Guldenstraat, maar vanaf maart dus in het Torenhof op de Steenweg. Zo is er elke zaterdag van 10 tot 14u een ontmoetingsmoment.

www.vcdeschakel.be