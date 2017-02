‘De week van de kathedraal’ te zien in Iedereen Beroemd

Mechelen - Vanaf maandag 20 februari is ‘De week van de Sint-Romboutskathedraal’ te zien in Iedereen Beroemd op één, elke werkdag om 19.40u.

Daarna zijn de afleveringen over de Mechelse kathedraal online nog te raadplegen op www.vrt.nu. Regisseurs Sofie Peeters (30) en Sam Geyskens (27) maakten recent gedurende een maand opnames voor de reeks. “Aanvankelijk vroegen we ons af of er in de kathedraal wel genoeg leven zou zijn, maar dat blijkt heel goed mee te vallen. De kathedraal bruist. Je schrikt er van hoeveel mensen de kerk binnen- en buitenwandelen”, vertelt Sam.