Busleyden Atheneum breidt uit met twee campussen

Mechelen - Het Busleyden Atheneum in Mechelen breidt vanaf 1 september uit met twee campussen. Een voor deeltijds, en een voor buitengewoon onderwijs.

De nieuwe vestigingen zijn Campus Nekkerspoel in de Nekkerspoelstraat, momenteel nog het centrum voor deeltijds onderwijs Spoor 5, en Campus De Beemden op de Stuivenbergbaan in Mechelen-Zuid. “Met zeven campussen bieden we elke leerling uitzicht op een plaats in het secundair onderwijs in Mechelen. Zo maken we onze slogan ‘Voor elk talent een campus’ eens temeer waar”, zegt Stefaan Croonen, directielid van Busleyden Atheneum.

“De samenwerking is een positieve voortzetting van wat we met onze athenea in Mechelen twee jaar geleden zijn gestart. We vergroten het perspectief voor de leerlingen qua oriëntering en we halen specifieke expertise op vlak van inclusief onderwijs en werkplekleren in huis. Met de ervaring en kennis van BuSO De Beemden en CDO Spoor 5 kunnen we onze leerlingen nog beter begeleiden”, legt Croonen uit.