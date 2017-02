Antwerpen -

Op de Groenplaats zijn de werken aan het nieuwe Hard Rock Café in volle gang. Op de gevel van het pand staat de naam van de zaak sinds deze week in grote letters te lezen. Als alles goed gaat, opent het café op 18 maart de deuren, al willen de zaakvoerders zich liever niet vastpinnen op die datum. De zaak neemt liefst 60 personeelsleden in dienst, waarvoor de sollicitaties nog altijd lopende zijn.