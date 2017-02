Vanaf juni anderhalf jaar lang niet meer van noord naar zuid via Leien

Antwerpen - Vanaf 1 juni worden de leien ‘geknipt’ om het Operaplein aan te leggen. Dat betekent dat het verkeer vanaf dan niet meer van noord naar zuid en omgekeerd kan via de Leien. Die situatie duurt tot begin 2019. Dan moet het Operaplein klaar zijn.

Nu is er nog een smalle rijstrook voor het verkeer ter hoogte van de Frankrijklei en ­de ­Teniersplaats. Vanaf juni is dat afgelopen. “De Leien worden dan onderbroken voor de aanleg van het nieuwe Operaplein. Vanaf juni zal de tram daar wel ondergronds rijden en kan de noord-zuidverbinding gerealiseerd worden”, zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA).

Het gaat om het traject dat tramlijn 8 momenteel aflegt. Tot op heden is de eindhalte van deze tram premetro Astrid, maar die zal over enkele maanden in het zuiden van de stad te vinden zijn.

Tegelijkertijd met het knippen van de Leien zal ook de eerste fase van de heraanleg van de Italiëlei beginnen. Die fase loopt tot de Violierstraat, om vervolgens in twee fasen verder te gaan tot aan de Noorderplaats. Het volledige project moet in het voorjaar van 2019 klaar zijn. De autotunnel onder het nieuwe Operaplein is in het begin van datzelfde jaar al klaar.

IN BEELD. Zo zien de werken aan de Noorderlijn eruit

Lichtput

Voorlopig liggen de werken op schema. “We zijn nu bezig met het graven van sleuven waar de muren van de ondergrondse parkeergarage komen. Dat graven moet manueel gebeuren, maar schiet goed op. In de sleuven worden vervolgens betonwanden van 90 centimeter dik gegoten”, legt de projectleider ‘ondergrond’, Frederik Heeren, uit.

De lichtput in aanbouw. Foto: Dirk Kerstens

Dieper onder de grond wordt gewerkt aan de bouw van de lichtput. Die begint op het toekomstige Operaplein aan de Antwerp Tower en eindigt ongeveer 12 meter dieper boven het perron van tramlijn 8. “Die lichtput zorgt ervoor dat er tot diep onder de grond daglicht is. Dat creëert een veiliger en aangenamer gevoel”, gaat Frederik Heeren verder.

Ook de sporen van het nieuwe tram-traject liggen er al. Voor de rest is het toekomstige ondergrondse verkeersknooppunt vooral een wirwar van gangen en bergen puin. “Voor buitenstaanders lijkt het hier een chaos, maar we liggen op schema.”

De werken aan het oude premetrostation Opera, dat in september van vorig jaar sloot, zijn nog steeds bezig. De werken duren in totaal 24 maanden en zijn in september van volgend jaar klaar. Dan gaat het premetrostation opnieuw open.