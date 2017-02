Leden Gentse sp.a massaal akkoord met Coddens als lijsttrekker en Taeldeman als schepen

Gent - In de Gentse Vooruit hebben de leden van sp.a Gent woensdagavond laat hun akkoord gegeven voor Rudy Coddens als nieuwe lijsttrekker en Sven Taeldeman als schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Ruimtelijke Planning. Coddens haalde volgens voorzitter Karin Temmerman 97 procent van de 223 stemmen en Taeldeman 95 procent. “Die rechtsen gaan ons verdomme niet tegenhouden”, zei Coddens na de stemming tegen de partijleden.

Tom Balthazar stapte op als schepen en als lijsttrekker nadat hij betrokken was in de zaak rond Publipart. Zondag maakte de sp.a bekend dat de 56-jarige Coddens, momenteel schepen van Seniorenbeleid, Werk en Armoedebestrijding en OCMW-voorzitter, voorgedragen wordt als nieuwe lijsttrekker. Het 44-jarige gemeenteraadslid Sven Taeldeman wordt door het partijbestuur van sp.a Gent voorgesteld als kandidaat-schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Ruimtelijke Planning.

Op de partijraad in de Vooruit werden Coddens en Taeldeman aangeduid. Het kartel met Groen Gent stond niet op de agenda, maar de beslissing van Groen Gent om het voor te zetten werd door de sp.a-leden op luid applaus onthaald.

“Als lijsttrekker zal ik verder de progressieve krachten bundelen in Gent, met respect voor iedereen. Door te luisteren naar de mensen en hun bezorgdheden, willen we het programma verder vorm geven. De Gentenaars verdienen het beste, daarom zal ik met overtuiging en optimisme de uitdaging aangaan”, zegt Coddens. “Als het nodig is, dan sta ik er ook. Wij als socialisten zijn samen met onze groene vrienden het beste alternatief. Die rechtsen gaan ons verdomme niet tegenhouden. Dat gaan we tonen, beste vrienden.”

Tom Balthazar was niet aanwezig op de partijraad. Hij trok zich terug uit de actieve politiek maar blijft lid van de sp.a. “We verliezen een absolute toppoliticus”, zei Taeldeman. “Ik ben heel blij maar het zijn bijzonder moeilijke omstandigheden geweest. De politiek in Gent daverde op zijn grondvesten. Ik grijp nu met beide handen de kans die ik krijg om het werk van Tom, het samen bouwen aan de stad van de toekomst die Gent moet en zal zijn, te mogen verderzetten.”