1.922 vervuilende auto’s rijden elke dag de stad in, ... maar aantal overtreders daalt wel

Antwerpen - Op dag één van de invoering reden toch nog 4.787 chauffeurs met hun vervuilende wagen de lage-emissiezone (LEZ) in. Gemiddeld werden er elke dag 1.922 wagens die eigenlijk de stad niet meer in mogen in de LEZ betrapt.

De stad Antwerpen wil met de LEZ de luchtkwaliteit verbeteren door de meest vervuilende wagens te weren uit het gebied tussen de Ring en Linkeroever. De controle gebeurt met camera’s die de nummerplaten aflezen.

In de periode van 1 tot en met 9 februari werden zo 1,7 miljoen kentekens gelezen. Na het uitfilteren van dubbels - mensen die op één dag meerdere malen de LEZ in- en uitreden - ging het om 87.000 unieke voertuigen per dag, onder wie 82.000 Belgen, 3.000 Nederlanders en 2.000 andere nationaliteiten. Op dag één van de LEZ waren er 4.787 unieke Belgische overtreders, of 5,4% van de chauffeurs die de stad binnenreden. Dat aantal zakte op 9 februari sterk, naar 902 of 4,57 procent.

“Van de Belgische voertuigen in de LEZ bleken gemiddeld 1.922 wagens, of 5,21%, nog niet te voldoen aan de toegangsvoorwaarden”, zegt Antwerps schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA). “Vergeleken met de samenstelling van heel het Belgische wagenpark, waarvan een kleine 20% niet voldoet aan de voorwaarden, is dat een zeer goed resultaat. Het bewijst dat onze informatiecampagne heeft gewerkt. Er is ook een positieve mentaliteitswijziging. In die eerste dagen zag je een stevige daling van het aantal overtreders. Mensen schakelen over naar propere wagens of alternatieven om naar de stad te komen.”

Nederlanders beter in orde

Bij de Nederlandse bezoekers aan de stad Antwerpen ligt het aantal overtreders met 4,88% lager dan bij de Belgische voertuigen. “Dat komt vooral omdat er in Nederland minder dieselwagens rijden”, zegt Nabilla Ait Daoud.

De overtreders krijgen deze maand een waarschuwing. Vanaf 1 maart zullen mensen daadwerkelijk beboet worden. De schepen verwacht dan nog een verdere daling van de overtreders.

“Het is uiteraard niet de bedoeling om mensen massaal te gaan beboeten”, zegt de schepen. “De LEZ is een investering die alleen op vlak van gezondheid en leefbaarheid winst oplevert.”

Om het effect van de LEZ op de luchtkwaliteit te becijferen, is het nu nog te vroeg. De eerste betrouwbare resultaten zullen ten vroegste over zes maanden bekend zijn.