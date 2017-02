Er sterven begin dit jaar abnormaal veel oudere mensen. Het aantal crematies in België lag in januari 14% hoger dan vorig jaar. Er sterven zelfs een kwart meer 85-plussers dan normaal.

Het sterftecijfer ligt in koude maanden bijna altijd hoger dan in warme maanden, maar dit keer is er iets uitzonderlijks aan de hand. “In de eerste drie weken van 2017 lag het sterftecijfer van +85-jarigen ...