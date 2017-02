Bayern laat geen spaander heel van Arsenal, return overbodig

Bayern München staat met anderhalf been in de kwartfinale van de Champions League. De Duitse topclub maakte korte metten met Arsenal in de heenmatch. In de Allianz Arena won Bayern overtuigend met 5-1 tegen de Engelse topclub. Vooral na de rust walste de Duitse landskampioen over de bezoekers.

Bayern München was vooraf favoriet en dat was ook duidelijk te zien aan het spelbeeld. Der Rekordmeister domineerde van begin af aan. Na een halfuur hadden de Duitsers maar liefst 73 procent balbezit, tegenover een magere 23 procent voor Arsenal, doorgaans nochtans een dominant voetballende ploeg. Bayern gaf in die eerste 30 minuten maar liefst 265 passes, The Gunners amper 43. Desondanks stond er aan de rust een 1-1 stand op het bord. De thuisploeg klom op voorsprong via Arjen Robben. De Nederlander pakte na elf minuten uit met zijn gekende actie: vanop links naar binnen snijden en de verste hoek zoeken. Doelman Ospina was kansloos tegen de perfect geplaatste poeier van de Nederlander.

Robben opende de score. Foto: Photo News

Arsenal kende echter meeval op het halfuur. Lewandowski controleerde in de eigen zestien de bal en wilde wegtrappen, maar Koscielny zat er tussen en werd door de Pool omver gekegeld: penalty. Een kolfje naar de hand van Alexis Sanchez normaal gezien, maar de Chileen trapte zwak en Neuer redde. In de rebound trapte Sanchez eerst half naast de bal, maar bij de derde poging was het wel raak: 1-1. Een dominant Bayern, dat nog een strafschop door de neus kreeg geboord, moest zo na de rust opnieuw aan het werk.

Sanchez zorgde in drie tijden voor de gelijkmaker. Foto: Photo News

Walk-over na de rust

Dat deden de Duitsers met verve. Arsenal kwam er niet meer aan te pas, Bayern stoomde door. Lahm vond acht minuten na rust Lewandowski met een voorzet vanop rechts, de Poolse goalgetter was de sterkste in de lucht en klopte Ospina tegenvoets. Het was het startsein voor een dolle tien minuten. Lewandowski zette drie minuten later Thiago voor doel met een steekballetje, de Spaanse middenvelder legde de 3-1 tegen de touwen. De kelk moest tot op de bodem leeg voor Arsenal. Iets na het uur haalde opnieuw Thiago uit van net buiten de zestien. Via een verdedigend been en Ospina belandde het leer tegen de touwen.

Thiago Alcantara besliste de match. Foto: AFP

Arsenal probeerde zich te herpakken, maar gaf daardoor meer ruimte weg en Bayern bleef gevaarlijk op de tegenaanval. Lewandowski en Robben probeerden de score nog uit te diepen, maar raakten niet meer voorbij Ospina. Invaller Müller slaagde daar wel in. De aanvaller stond nog maar net op het veld om zette de eindstand op het bord. Arsenal verloor dom de bal aan de eigen zestien, na een paar tikken en kapbewegingen haalde Müller de trekker over.

In de andere wedstrijd van woensdag toonde Real Madrid zich de betere van het Napoli van Dries Mertens. Insigne zette de Italianen wel op voorsprong, maar via doelpunten van Benzema, Kroos en Casemiro won De Koninklijke nog met 3-1.