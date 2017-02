Laserspecialist graveert appels en bananen

Putte - Wil je origineel uit de hoek komen, geef dan eens een stukje fruit met je naam op cadeau. “De complimenten zullen je rond de oren vliegen”, belooft laserspecialist Jan Augustijnen uit Beerzel (Putte).

Jan Augustijnen werkt als laserspecialist op de afwerkingsafdeling van De Bie Printing in Duffel. Daar lasert hij alle speciale uitkappingen. Maar een goed jaar geleden begon hij in bijberoep met zijn eigen bedrijfje: Jazer Laserwerken.

“Met mijn Trotec 100R lasermachine laser en graveer ik alles tot op een formaat van 30,5 bij 61 centimeter. Dit toestel laat me toe te graveren op onder meer hout, acryl, papier en glas. Snijden kan hij als de beste door bijvoorbeeld hout, leer, papier en karton, maar niet door metaal en steen”, zegt Jan Augustijnen.

Een tijdje terug kreeg Jan het idee om ook fruit te laseren. Fruit is bijzonder geschikt om je naam, een logo of een tekening op te laseren. Je kunt me dit kant en klaar op computer bezorgen of ik maak het zelf met de ideeën die de klant aanreikt. Het resultaat is een origineel cadeau. Ik heb het alleszins nog nergens gezien. Je kunt het gelaserde fruit als traktatie voor verschillende gelegenheden gebruiken: voor een verjaardag, een communie, de opening van een winkel, enzovoort.”

Info: 0478.95.42.73, www.jazer.be