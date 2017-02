Geel / Turnhout -

Kjell C. (39), de babysitter uit Turnhout die verantwoordelijk is voor de dood van de vijf maanden oude tweelingbaby Lielly uit Geel, is veroordeeld tot 7 jaar cel. Zijn partner Ylva K. (37) is vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. “Onbegrijpelijk”, vinden de ouders.