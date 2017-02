Voorlopig blijft Bart De Wever zijn man in Gent steunen, maar Bracke is hoe dan ook een probleem

Vandaag stond federaal Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) tijdens het wekelijks vragenuurtje in het Vlaams parlement in het oog van de storm. De oppositiepartijen sp.a en Groen vragen zich af of Bracke nog wel geloofwaardig is in zijn positie. En ook bij de MR van Charles Michel zijn er twijfels.

Zijn die twijfels terecht? Ja, absoluut. Als Kamervoorzitter moet Bracke boven alle partijen staan. Dat zal niet altijd eenvoudig zijn, maar it comes with the job. Desondanks profileert Siegfried Bracke zich in zijn eigen stad Gent als een fanatieke challenger van de coalitie van sp.a, Groen en Open Vld. Dat is wettelijk niet verboden, maar het geeft wel serieus te denken.

“Mijn inbreng in Telenet is privé”, zei Siegfried Bracke deze week nog. Met andere woorden: daar heeft niemand iets mee te maken. Dat klopt natuurlijk niet. Want Telenet mag dan wel een bedrijf zijn op de private markt, het concurreert wel met bedrijven zoals de openbare omroep, waarin politieke partijen wel degelijk een stem hebben. Bracke beseft dat ook. Waarom verloochent hij zijn verleden?

Deze week kwamen daar nog enkele persoonlijke feiten bij. Siegfried Bracke vangt als Kamervoorzitter 16.000 netto per maand. Als ‘consultant’ van Telenet zou hij 12.000 euro bruto per jaar krijgen, plus 2.000 per bijgewoonde vergadering. En dan is het nog maar de vraag wat zo’n ‘consultancy’ inhoudt. Wellicht gaat het vooral om lobbying, waarbij de diensten van Bracke en anderen een bijdrage kunnen leveren aan het succes van het bedrijf.

Mag dat? Wettelijk wel. Is het ethisch verantwoord? Tot dusver mag elke bestuurder dat zelf beoordelen. Is dat ideaal? Nee, dat voelt elke burger met gezond verstand aan. Bracke mag zich dan binnen de grenzen van de wet bewegen, maar het stuit ons enorm tegen de borst dat hij daar bij wijze van spreken mee loopt te pronken.

Wat is de toekomst van Siegfried Bracke? Dat is niet aan ons. Voorlopig blijft N-VA-voorzitter Bart De Wever zijn man in Gent steunen. Maar Bracke is hoe dan ook een probleem.

De aanval van Bracke op de sp.a in Gent mag dan succes op korte termijn hebben geoogst, maar het zal de N-VA buiten de grenzen van Gent niet hebben geholpen. In en rond Gent ligt dus een aanzienlijk wingewest voor allerlei stemmen.

Door Lex Moolenaar - senior writer bij Gazet van Antwerpen