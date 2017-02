Dries Mertens botst op sterk Real Madrid, maar Napoli is nog niet uitgeteld

In tegenstelling tot aartsrivaal Barcelona was Real Madrid wél op de afspraak in de eerste Champions League-wedstrijd van 2017. In een hoogstaande wedstrijd moest Dries Mertens met Napoli het hoofd buigen voor de Koninklijke, die de heenwedstrijd in de 1/8e finales met 3-1 wonnen. De Rode Duivel had het als diepste man knap lastig met de stugge Madrileense defensie maar kan zich optrekken aan het vroege uitdoelpunt van Insigne, waardoor de Napolitanen (stilletjes) nog mogen hopen op de kwartfinales.

Zidane voerde bij Real Madrid drie wissels door: Carvajal, Kroos en Rodriguez vervingen Nacho, Danilo en Isco. Bij Napoli moesten Maggio en Giaccherini plaatsmaken voor Hysaj en Callejon. Dries Mertens startte alweer in de basis als diepe spits.

Net als dinsdag in Parijskregen we in Madrid meteen een wedstrijd om duimen en vingers bij af te likken. Al na amper 20 seconden kregen we de eerste kans, toen Benzema meteen Reina op de proef stelde maar de Spaanse doelman pakte uit met een knappe reflex. Het was slechts een voorbode van wat ging volgen. Beide ploegen kozen vol voor de aanval en voor Napoli loonde dat na acht minuten. Mertens maakte het de defensie van Real moeilijk als afhakende spits en creëerde zo ook de ruimte voor Insigne, die zag dat Navas niet goed opgesteld stond en van ver de goalie van Real het nakijken gaf: 0-1!

Foto: AFP

Lang konden de Italianen wel niet genieten van die voorsprong, want Benzema kopte zijn derde kans van de avond wél tegen de touwen na een heerlijke voorzet van Carvajal: 1-1.

Foto: AFP

Nadien zakte het tempo wat, maar dat betekende niet dat we geen kansen meer zagen. Napoli pakte uit met prima positiespel met ruimte in de rug van de Madrileense defensie maar grote kansen bleven uit voor de bezoekers, enkel een schotje van Hamsik was nog het noteren waard. Real versierde voor rust in totaal twaalf doelpogingen. Ronaldo werd centraal perfect vrijgespeeld door Modric maar trapte wild over de kooi van Reina. Toen Koulibaly gweggleed stuurde de Portugees met een gemeten voorzet Benzema diep, maar Reina, Albiol én de buitenkant van de paal verijdelden de 2-1...

Foto: Photo News

Ook in de tweede helft gingen beide ploegen op hetzelfde elan door. Meteen na rust sloeg de thuisploeg echter genadeloos toe: eerst forceerde Ronaldo de beslissing op de rechterflank en legde de bal dan panklaar voor Kroos. De Duitser hield het hoofd koel en trapte het leer binnenkant voet tegen de touwen: 2-1.

Foto: AFP

Amper vijf minuten later stond het al 3-1 toen stofzuiger Casemiro uitpakte met een heuse wereldgoal. De Braziliaan nam een afvallende bal héérlijk in één tijd op de slof en knalde de bal staalhard voorbij Reina.

Foto: REUTERS

Dries Mertens groeide in de match maar had het moeilijk tegen Varane en Ramos. Als hij de ene met een technisch hoogstandje het nakijken gaf, was er altijd nog die andere die onze landgenoot het leven zuur maakte. Toen Callejon de bal op het uur mooi aflegde tot bij Mertens, knalde onze landgenoot de grootste kans van de bezoekers na rust over de kooi van Navas. Hij bleef echter knokken voorin maar liep zo ook wel tegen een gele kaart aan.

Foto: REUTERS

In het slotkwartier bleven de Italianen ervoor gaan maar de mooie treffer van Callejon werd (terecht) afgekeurd wegens buitenspel. Real voerde enkel (gedwongen) wissels door en beperkte zich tot verdedigen van de 3-1-voorsprong en deed dat met succes.

De terugwedstrijd in Napels wordt op 7 maart gespeeld. Napoli is nog niet uitgeteld maar weet waar het aan toe is voor eigen volk: scoren. Al minstens twee keer...

In de andere wedstrijd van vanavond opende Robben de score voor Bayern München maar maakte Arsenal nog voor rust gelijk na een discutabele strafschop, waarbij Neuer zich pas na twee tijden moest gewonnen geven. Na rust liep Bayern echter snel uit via twee goals van Thiago en natuurlijk de onvermijdelijke Lewandowski. Müller legde uiteindelijk de zware 5-1-cijfers vast, waardoor in deze 1/8e finale de beslissing wél al is gevallen.