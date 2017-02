Zenit-coach geeft makelaar Lombaerts veeg uit de pan

Zenit Sint-Petersburg neemt het donderdagavond (21u05) in de heenwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League in Brussel op tegen Anderlecht. Zenit-coach Mircea Lucescu kwam een dag voor de partij nog even terug op de transferperikelen rond Nicolas Lombaerts. “Nicolas had in januari al kunnen vertrekken, maar ik denk dat hij in juni wel weg zal zijn”, bekende Lucescu.

Gezien de lange winterstop in Rusland is de partij tegen Anderlecht de eerste officiële wedstrijd van het jaar voor Zenit. De Russische ploeg bereidde zich voor in het trainingscentrum van de Rode Duivels in Tubeke. “Maar we hebben ook veel vriendschappelijke wedstrijden gespeeld”, aldus Lucescu. “In eerste instantie wilden we op stage in Turkije gaan, maar toen dat niet doorging, vonden we in België een prima alternatief. We hebben ons perfect kunnen acclimatiseren.”

Lucescu verloor in de winterstop Rode Duivel Axel Witsel aan het Chinese Tianjin Quanjian. Nicolas Lombaerts bleef echter wel aan boord. “Maar ik denk dat wel hij zal vertrekken in juni”, bekende Lucescu. “Hij had ook in januari al kunnen vertrekken, maar zijn dossier sleepte te lang aan. Zijn makelaar heeft bovendien veel gepraat, maar weinig voorgesteld. Op het einde van de mercato was het dan weer onmogelijk omdat we geen tijd meer hadden om een vervanger te vinden. Ik vind Nicolas een zeer goede speler. Ik hoop dat we na de transferperikelen opnieuw de beste Lombaerts zullen zien, zowel in teamverband als bij de Belgische nationale ploeg.”

De 71-jarige Lucescu won in 2009 al eens de UEFA Cup, de voorloper van de Europa League, met Shakhtar Donetsk. Afgelopen zomer trok hij na twaalf jaar dienstverband de deur dicht in Oekraïne en trok hij naar Sint-Petersburg.