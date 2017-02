Tiener en agent houden dance battle op parking

Een tiener en een politieagent die een dance battle houden op een parking, dat is geen alledaags zicht. Toch gebeurde het eerder vandaag in de Amerikaanse staat North Carolina.

Jason, een jongen van vermoedelijk ongeveer 12 jaar raakte aan de praat met Cody Williams, een agent die aan het wachten was tot zijn auto vermaakt was. Ze hadden het over koetjes en kalfjes, tot plots het onderwerp dansen aan bod kwam. “Ik kan zeker beter dansen dan jij”, daagde Jason de agent uit.

Niet veel later stonden ze hun beste dansmoves boven te halen op ‘Juju on that beat’. De agenten uit North Carolina besloten de video online te plaatsen omdat ze willen dat mensen ook hun zachtere kant zien. “Het is belangrijk dat de mensen ons vertrouwen en een goeie relatie met ons willen”, zegt Eddie Moore, chef van de Nash County Office. “Door dit filmpje aan iedereen te tonen, hopen we dat mensen zullen inzien dat wij ook maar mensen zijn en geen bullebakken zoals we soms worden afgeschilderd.”