Franse topclub doet bod om Cercle Brugge over te kopen: “Monaco vraagt ons ten huwelijk”

AS Monaco heeft een bod gedaan om Cercle Brugge over te kopen, dat meldt de Franse topclub en werd ook bevestigd door Cercle. De Algemene Vergadering van de CVBA Cercle Brugge bestudeert het voorstel. De Vereniging werkte al langer samen met de Monegasken, die nu dus de samenwerking willen opdrijven.

Cercle Brugge bevestigde het nieuws dat de Franse topclub AS Monaco de Vereniging wil overnemen. “Er is een bindend bod van AS Monaco tot het nemen van een meerderheidsparticipatie in de aandeelhoudersstructuur van Cercle. De raad van bestuur van de CVBA legt dit voorstel deze avond op een informele vergadering voor aan de algemene vergadering van CVBA-aandeelhouders en VZW-leden”, meldt Groen-Zwart, dat zich van verder commentaar wenst te onthouden tot het einde van de onderhandelingen.

Diverse garanties

Eerder op de avond meldde de Franse competitieleider dat het een bod gedaan heeft om de meerderheid van de aandelen van Cercle Brugge over te nemen. “Het is een publiek geheim dat gezonde bedrijfsvoering in Eerste Klasse B van het professioneel voetbal in België geen sinecure is, enerzijds door de beperkte inkomsten uit TV-gelden en de beperkte media-aandacht en anderzijds door de hoge operationele kosten”, klinkt het woensdagavond op de website van de Vereniging. “Om hierop te anticiperen werden de belangrijkste operationele taken van de VZW Cercle Brugge in 2014 overgedragen naar een nieuw opgerichte CVBA. Deze omvorming slaagde erin om het kapitaal en het eigen vermogen in de afgelopen jaren aanzienlijk te verhogen. Door de degradatie naar de tweede klasse werden deze inspanningen echter grotendeels ‘verbruikt’, nu het kapitaal dat werd ingebracht in hoofdzaak diende te worden aangewend om de operationele verliezen te dekken in de plaats van te kunnen investeren in structuur en kwaliteit om te promoveren”.

“De trend is er dan ook bij nagenoeg alle concurrenten in 1B om extern kapitaal aan te trekken, waardoor de werkingsbudgetten bij deze concurrenten sterk toenemen. Eind vorig jaar heeft de raad van bestuur aan de algemene vergadering van aandeelhouders deze situatie uitvoerig toegelicht en de steun gevraagd en gekregen om op zoek te gaan naar bijkomend extern kapitaal. Het kader dat toen werd voorgesteld was dat, enerzijds Cercle haar eigen cultuur diende te kunnen behouden, en dat anderzijds een betrouwbare en stabiele partner diende te worden gezocht die de ambitie moest tonen om Cercle terug naar 1A te loodsen en die daartoe over de nodige financiële en sportieve slagkracht moest beschikken”.

“Een partner voor een geslaagd huwelijk onder deze premissen biedt zich nu aan, met name AS Monaco. AS Monaco, thans bij de meest succesvolle ploegen in de Franse Ligue 1, verkeerde nog niet zo lang geleden in dezelfde situatie als Cercle. Door zware investeringen in structuur, scouting en spelers kwamen ze weg van de laatste plaats in de Franse tweede klasse en dwongen ze achtereenvolgens promotie en Champions League-voetbal af. De goede contacten tussen AS Monaco en Cercle, die er reeds lang zijn, werden geïntensifieerd en resulteerden eerder dit jaar in een sportief engagement, met aanbrengen van vier spelers (Nardi, Benedinne, Diarra en Chérif), van wie er reeds drie een basisplaats in het elftal afdwongen. Na het ondertekenen van een letter of intent en een grondig due diligence onderzoek werd het voor AS Monaco steeds duidelijker dat Cercle een belangrijke partner kan zijn voor AS Monaco”.

“Dit inzicht heeft nu geresulteerd in een bindend bod van AS Monaco tot het nemen van een meerderheidsparticipatie in de aandeelhoudersstructuur van Cercle, met diverse garanties voor Cercle. De raad van bestuur van de CVBA legt dit voorstel deze avond op een informele vergadering voor aan de algemene vergadering van CVBA-aandeelhouders en VZW-leden. De aanwezige vennoten en leden dienen groen licht te geven om de onderhandelingen met AS Monaco verder te zetten ten einde de deal in de komende weken te finaliseren. In het bod werden voldoende garanties ingebouwd die de eigenheid van Cercle moeten garanderen, met onder andere verdere professionalisering van de eigen jeugdwerking en aandacht voor de sociale bewogenheid. En anderzijds werden sportieve en financiële garanties geboden om zo snel mogelijk een promotie naar 1A te helpen realiseren. Belangrijke voorwaarde nu is dat Cercle zich zo snel mogelijk verzekert van een verlengd verblijf in het professionele voetbal en we roepen daarom de supporters op om zaterdag aanstaande ons team naar de overwinning te stuwen tegen OHL.”

Belgische school

AS Monaco is momenteel de fiere leider in de Franse Ligue 1. De Vereniging, momenteel zesde en op twee na laatste in de (volledige) stand in afdeling 1B, werkte al langer samen met de Franse topclub. “Dit project kadert in de strategie en de ontwikkeling van Monaco wat jonge talenten betreft”, aldus Monaco. “De club kan ook profiteren van de knowhow van de ‘Belgische school’ en wil zeker de tradities en waarden van Cercle behouden, Cercle is immers een historische club in het Belgisch voetbal”.

“Op termijn moet dit project de jongeren van de Academy AS Monaco toelaten om een bijkomende stap te zetten in hun progressie tussen de reserveploeg en de eerste ploeg van Monaco. De eerste doelstelling zal zijn om alles in het werk te stellen om naar de Belgische hoogste afdeling te stijgen”, klinkt het.