Zieke Younas (14) wil met Make-A-Wish in Gambia een waterput bouwen: “Ik vond mezelf veel te egoïstisch”

Wijnegem / Brasschaat - De 14-jarige Younas Bendib uit Wijnegem, herstellend van een ziekte, wil via Make-A-Wish een dorp in Gambia aan een waterput helpen. Het is meteen de 2.500ste wens die Make-A-Wish realiseert. Het is uitzonderlijk dat een kind iets voor een ander wil realiseren dankzij deze organisatie. Younas: “Waarom zou ik een wens voor mezelf hebben? Ik heb de ziekte overwonnen, dat was al genoeg.”

Younas kwam tijdens zijn herstel in contact met een psycholoog. Deze bracht hem op het idee via Make-A-Wish een wens te doen. In plaats van iets voor zichzelf te wensen, zoals bijvoorbeeld een ontmoeting ...