De lente in huis? Ga voor greenery

Kleureninstituut Pantone roept ‘greenery’ uit tot dé trendkleur van het jaar en dat maakt het heel simpel om de lente naar binnen te halen. Van fris tot tropisch: met tinten groen maak je van je woon-, slaap- of zelfs badkamer een urban jungle.

Groene tinten die doen denken aan de ontluikende lente domineren het voorjaar. We zagen verschillende schakeringen groen al op de modeweken, maar de trend gaat veel verder dan de kleerkast. Ook in je huis kan je de natuur meer dan ooit naar binnen halen.

Flesje - H&M Home - 12,99 euro / lamp - Rocco Tres - 32,99 euro / decoratief blad - Maisons du Monde - 29,90 euro / zetel - Ikea - 349 euro

Ga voor subtiele groene accenten in een groen naar keuze. Denk aan flesjes voor in de badkamer, een nachtlampje of fotolijst. Of plaats gewoon meer (kunst)planten in huis. Wees niet te bang van het kitschgehalte. Niets mis met een huis dat op een tropisch paradijs lijkt, waarin je optimaal tot rust kan komen. Met de juiste geurkaars erbij waan je je misschien helemaal in een wonderbaarlijk woud.

Fotolijst - Ikea - 0,99 euro / salontafelboek Greenterior - Piet Moodshop - 39,95 euro / kastje - La Redoute - 509 euro / tafellamp - Hay - 129 euro / glas - Sissy Boy - 7,99 euro / stoel - Vitra - 299 euro

Ga je voor een fris groen, dan schep je een energieke sfeer in je interieur. Mag het allemaal wat mysterieuzer en luxueuzer, dan is de kleur met een blauwige ondertoon vast je ding. Voor de durvers: voeg één eyecatcher toe aan je interieur zoals een fauteuil met tropische print om nog meer uit de greenery trend te halen.