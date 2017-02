Gaviria maakt statement door andere topsprinters te kloppen in de Algarve

Fernando Gaviria (Quick Step Floors) heeft de eerste etappe in de 43ste Ronde van Algarve gewonnen. Na 182,9 kilometer van Albufeira naar Lagos was hij de snelste in een massasprint voor andere topsprinters als Greipel, Bouhanni en Degenkolb.

Een bont gezelschap van vier renners kleurde de vlucht van de dag: de Duitser Christoph Pfingsten (Bora), de Amerikaan Justin Oien (C.Rural), de Nederlander Brian van Goethem (Roompot) en de Portugees Joao Benta (RP) waren op het vlakke parcours echter kansloos tegen de sprintersploegen Quick Step Floors, Lotto-Soudal en FDJ. Op 25 kilometer van de streep werden ze ingerekend en zo kregen we de aangekondigde massasprint.

Daarin toonde Fernando Gaviria zich de sterkste, voor andré Greipel en Nacer Bouhanni. Baptiste Planckaert werd zesde en eerste Belg. Het is al de derde seizoenszege van de 22-jarige Colombiaan na twee etappezeges in de Ronde van San Juan. Momenteel is de jonge sprinter van Quick Step Floors dus de snelste man in het peloton. De ploeg van Patrick Lefevere kan half februari al pronken met maar liefst elf zeges...

De vijfdaagse rittenkoers in Portugal eindigt zondag.

(later meer)

Uitslag:

1. Fernando Gaviria

2. André Greipel

3. Nacer Bouhanni

4. Dylan Groenewegen

5. John Degenkolb

6. Baptiste Planckaert