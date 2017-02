Goed nieuws voor Tom Boonen: nóg meer kasseien in Parijs-Roubaix dit jaar

Parijs-Roubaix wordt dit jaar nog lastiger. De 115e editie van Parijs-Roubaix belooft sowieso al spektakel en emotie met het afscheid van Tom Boonen, maar nu heeft de organisatie het officiële parcours voorgesteld. Mét nog meer kasseistroken: 2,2 kilometer extra, om exact te zijn.

Er komen twee nieuwe kasseistroken: Viesly a Briastre, een strook van maar liefst drie kilometer en Briastre à Solesmes, een kortere strook van 0,8 km. In totaal telt de Hel van het Noorden dit jaar dus 55 kilometer kasseien, 2,2 km meer dan in 2016.

256 kilometer leggen de renners af van de start in Compiègnes tot de piste in Roubaix. In totaal moeten de renners over 29 stroken, twee meer dan vorig jaar, goed voor opgeteld 55 kilometer dokkeren over de stenen.

Een overzicht, met de moeilijkheidsgraad in 2016:

29. Troisvilles (km 97 - 2200 m) +++

28. Viesly à Quiévy (km 103,5 - 1800 m) +++

27. Quievy à Saint-Python (km 106 - 3700 m) ++++

26. Viesly à Briastre (km 112,5 - 3000 m) - NIEUW

25. Briastre à Solesmes (km 116 - 800 m) - NIEUW

24. Vertain à St-Martin-sur-Ecaillon (124,5 km - 2300 m) +++

23. Verchain-Maugré à Quérénaing (km 134,5 - 1600 m) - terug opgevist

22. Quérénaing à Maing (km 137,5 - 2500 m) +++

21. Maing à Monchaux-sur-Ecaillon (km 140,5 - 1600 m) +++

20. Haveluy à Wallers (km 153 - 2500 m) ++++

19. Trouée d’Arenberg (km 161,5 - 2400 m) +++++

18. Wallers - Hélesmes (km 168 - 1600 m) +++

17. Hornaing à Wandignies (km 174,5 - 3700 m) ++++

16. Warlaing - Brillon (km 182 - 2400 m) +++

15. Tilloy - Sars-et-Rosières (km 185,5 - 2400 m) ++++

14. Beuvry-la-Forêt - Orchies (km 189- 1400m) +++

13. Orchies (km 197 - 1700 m) +++

12. Auchy-lez-Orchies - Bersée (km 203 - 2700 m) ++++

11. Mons-en-Pévèle (km 208,5 - 3000 m) +++++

10. Mérignies à Avelin (km 214,5 - 700 m) ++

9. Pont-Thibaut à Ennevelin (km 218 - 1400 m) +++

8. Templeuve - Moulin de Vertain (km 224,5 - 500 m) ++

7. Cysoing à Bourghelles (km 230,5 - 1300 m) +++

6. Bourghelles à Wannehain (km 233 - 1100 m) +++

5. Camphin-en-Pévèle (km 237,5 - 1800 m) ++++

4. Le Carrefour de l’Arbre (km 240 - 2100 m) +++++

3. Gruson (km 242,5 - 1100 m) ++

2. Hem (km 249 - 1400 m) ++

1. Roubaix (km 256,5 - 300 m) +