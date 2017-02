Vanhaezebrouck voor duel met Tottenham: “AA Gent is van niemand bang”

Ondanks de weinig comfortabele positie in de Jupiler Pro League kijkt AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck uit naar het duel met Tottenham Hotspur van donderdagavond. De Buffalo’s werken dan hun heenwedstrijd in de zestiende finales van de Europa League af in de Ghelamco Arena tegen het team van Rode Duivels Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Mousa Dembélé.

Het gaat AA Gent niet voor de wind in de competitie. Na een één op zes staat de landskampioen van 2015 pas op de achtste plaats, waardoor Play-off I in gevaar is. De confrontaties met Tottenham lijken dan ook ongelegen te komen. Zondag gaan de Buffalo’s op bezoek bij Standard, een erg belangrijk duel met het oog op deelname aan Play-off I. “Toch wil ik het nu niet over Standard hebben. Dat zou van weinig respect getuigen voor onze volgende tegenstander”, zo zei Vanhaezebrouck woensdag op het persmoment daags voor de wedstrijd. “Dat we afgelopen weekend met 0-1 verloren van Eupen had geen invloed op onze voorbereiding. We zijn hongerig naar de volgende wedstrijd.”

“AA Gent is van niemand bang”

Na 25 speeldagen pronkt Tottenham op de derde plaats in de Premier League. De Spurs, die uit de groepsfase van de Champions League komen, zijn volgens Vanhaezebrouck dan ook zeer te duchten. “Het wordt een erg moeilijke wedstrijd. We spelen niet alleen tegen een team uit de Premier League, maar ook tegen een team dat die competitie wil winnen. In elke linie hebben ze enorm veel kwaliteiten.” Hoewel Vanhaezebrouck zich realiseert dat Tottenham favoriet is, geeft hij zich niet op voorhand gewonnen. “Wij zijn AA Gent, wij zijn van niemand bang. Dat waren we vorig seizoen in de Champions League niet, en zijn we dit seizoen ook in de Europa League niet. Het zal een echte strijd worden, op voorwaarde dat we individuele fouten achterwege laten.”

“We spelen om te winnen”

“We willen er absoluut voor zorgen dat er in Wembley nog een wedstrijd is na donderdag. We spelen om te winnen, dat staat buiten kijf”, vervolgde de AA Gent-coach, die donderdag zijn 53e verjaardag viert. “Ik ben niet echt een verjaardagsmens. Ik hoop alleen dat mijn team tot het uiterste gaat en in de eigen kwaliteiten gelooft. Dan zal ik blij zijn. En hopelijk maakt het publiek er samen met ons een mooie avond van.”

“Geen probleem met de scheidsrechter”

AA Gent heeft slechte herinneringen aan ref Benoît Bastien, die donderdag de wedstrijd in goede banen moet leiden. De Fransman keurde in het Europa League-duel bij Braga van afgelopen september (1-1) op aanraden van zijn assistent een geldig doelpunt van Renato Neto af. “De scheidsrechter floot toen een goede wedstrijd, ik heb hem toen enkel gezegd dat hij op zoek moest gaan naar een nieuwe assistent. Ik kijk er naar uit om hem opnieuw te zien, ik heb geen probleem met hem”, besloot Vanhaezebrouck.